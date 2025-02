Polícia Civil e PF prendem acusado por estupro de vulnerável em Aracaju

Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em conjunto com a Polícia Federal, cumpriram um mandado de prisão definitiva contra um homem acusado por estupro de vulnerável. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 20, em Aracaju.

A partir de diligências, os policiais localizaram o autor trabalhando numa empresa, na capital, onde foi cumprido o mandado de prisão, expedido pela 6ª Vara Criminal de Aracaju.

Segundo a determinação judicial, o homem, de 40 anos, foi condenado a mais de 15 anos pelo crime de estupro de vulnerável. Com o cumprimento do mandado, o autor está à disposição do Poder Judiciário.

Fonte e foto SSP