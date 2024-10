POLÍCIA CIVIL E PREFEITURA  RESGATAM DEZ CÃES EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS NO BAIRRO SUÍSSA EM ARACAJU

A Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama), em conjunto com equipes das Secretarias do Meio Ambiente e de Saúde da Prefeitura Municipal de Aracaju-SE, resgataram, na manhã desta terça-feira, 15, dez cães em situação de maus-tratos e vulnerabilidades, no interior de uma casa situada na Rua Porto da Folha, bairro Suíssa, zona sul desta capital.

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, a ação ocorreu após a Depama receber uma requisição da 4ª Promotoria de Justiça da Capital, determinando que fosse verificada a existência de animais e outros fatores sem os devidos cuidados de higiene, bem como a presença de eventuais focos de doenças, especialmente dengue, zika e chikungunya, promovendo o resgate dos animais.

A ação, coordenada pela Depama, foi realizada em conjunto com equipes do Centro de Controle de Zoonoses e da Secretaria do Meio Ambiente. No local, foram observados a criação inadequada de 10 (cães), entre adultos e filhotes, todos srd (mais conhecido como vira-lata), em situação de baixa nutrição, sem a oferta de água e alimentos adequados, infestados de pulgas, em ambiente insalubre face à falta de higiene e presença de muitos entulhos no imóvel.

Os animais foram examinados e vacinados no local, em seguida foram resgatados e abrigados, estando disponíveis para adoção responsável.

Os tutores foram identificados, o procedimento policial instaurado será remetido, após a sua conclusão, para a 4ª Promotoria de Justiça para as providências necessárias.

A Polícia Civil reforça o pedido para que informações sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP