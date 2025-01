Polícia Civil e Prefeitura resgatam égua vítima de ataque em Nossa Senhora das Dores

Nesta quarta-feira,15, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Prefeitura de Nossa Senhora das Dores resultou no resgate de uma égua brutalmente atacada com golpes de facão. O caso de maus-tratos gerou comoção na comunidade e mobilizou equipes para salvar o animal e apurar os responsáveis pelo crime.

A denúncia chegou por meio de moradores que encontraram a égua ferida em uma propriedade abandonada e acionaram as autoridades. Segundo relatos, o animal apresentava cortes profundos e estava visivelmente debilitado. A Polícia Civil iniciou as investigações imediatamente e, com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Saúde, garantiu atendimento emergencial à égua no local. Em seguida, o animal foi levado para receber cuidados intensivos.

O delegado Carlos Antônio, que lidera a investigação, ressaltou a gravidade do crime. “Trata-se de uma ação cruel e injustificável. Estamos trabalhando para identificar e responsabilizar o autor, que será enquadrado na lei de crimes ambientais por maus-tratos a animais”, afirmou.

O caso ganhou ampla repercussão nas redes sociais, com apelos por justiça por parte de moradores e organizações de proteção animal. A Polícia Civil reforçou o pedido para que a população colabore com informações que possam levar à identificação do responsável, por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP