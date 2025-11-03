POLÍCIA CIVIL ELUCIDA CRIMES DE HOMICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER E PROCURA SUSPEITO EM PACATUBA

A Delegacia de Pacatuba divulgou nesta segunda-feira, 3, que elucidou o crime que vitimou José Lécio Costa Victor, no último mês, na zona rural do município de Pacatuba. O suspeito foi identificado Alisson da Silva Santos Maciel, que está foragido e é procurado pela Polícia Civil.

De acordo com a investigação, na noite de quarta-feira, dia 29 de outubro, um corpo foi encontrado enterrado em cova rasa, no quintal de uma residência do povoado Mororó, em Pacatuba. Após diligências policiais, foi constatado que a vítima é José Lécio Costa Victor.

A apuração policial mostrou que Alisson da Silva Santos Maciel é o principal suspeito do crime. O investigado se utilizou de uma faca para causar as lesões fatais na região do pescoço da vítima, levando-a a óbito.

A motivação para o ocorrido seria a negociação de um celular de origem ainda sob investigação. As apurações mostraram que a morte de José Lécio teria ocorrido no domingo anterior ao delito, dia 26 de outubro, sendo o corpo descoberto somente na quarta, quando vizinhos perceberam o odor.

Alisson encontra-se foragido. A Polícia Civil divulga a sua imagem e solicita à população em geral que denuncie o paradeiro do investigado pelo número 181.

Texto e foto SSP