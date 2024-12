POLÍCIA CIVIL ELUCIDA DUPLO HOMICÍDIO NO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO E CUMPRE MANDADO DE INTERNAÇÃO

A Polícia Civil cumpriu nessa segunda-feira, 23, o mandado de internação provisória contra um adolescente envolvido no duplo homicídio que vitimou dois homens no bairro Boa Vista, em Cedro de São João. As investigações apontaram que as vítimas foram assassinadas com golpes de faca na madrugada do último dia 13, após passarem a noite bebendo e fazendo uso de drogas com os suspeitos em uma residência.

Imagens de câmeras de segurança mostraram os investigados fugindo juntos do local após o crime. Os corpos foram encontrados dentro da residência somente à noite, quando a polícia foi acionada. O adolescente confessou a participação no crime, detalhando toda a dinâmica dos fatos, e foi apreendido para cumprimento da internação.

No entanto, o segundo suspeito, um adulto identificado pelas investigações como Newrobert Ângelo Melo Ramos Soares, permanece foragido. As investigações continuam para localizá-lo e esclarecer todos os aspectos relacionados ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a localização do foragido sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

