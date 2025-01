POLÍCIA CIVIL ELUCIDA HOMICÍDIO COM PRISÃO DE TRÊS PESSOAS INVESTIGADAS PELO CRIME PRATICADO EM UMBAÚBA

Com a conclusão das investigações sobre o homicídio que ocorreu em 2 de novembro do ano passado, a Delegacia de Umbaúba cumpriu os mandados de prisão contra todos os três investigados pelo crime. A investida criminosa ocorreu após um sinistro de trânsito. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22).

De acordo com o delegado Geovan Siriaco, os presos são investigados por terem atacado uma das vítimas de um sinistro de trânsito, ocorrido após uma colisão entre duas motocicletas, enquanto a vítima aguardava atendimento médico. A vítima morreu.

Já no dia 10 de dezembro, a equipe policial cumpriu os mandados de prisão contra dois dos investigados pelo crime, em Umbaúba.

No dia 21 de janeiro de 2025, os policiais civis de Sergipe, em parceria com a Polícia Civil da Bahia, deram cumprimento ao mandado de prisão contra o terceiro envolvido no fato criminoso, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

“Com a prisão dos três envolvidos, o caso foi totalmente elucidado, e os investigados encontram-se à disposição do Poder Judiciário”, enfatizou o delegado titular da unidade policial de Umbaúba, Geovan Siriaco.

(SSP)