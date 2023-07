Homem que atirou e matou uma pessoa e feriu duas em festa de povoado em Dores se entrega à polícia

A Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores esclareceu, nesta terça-feira (4), o homicídio que ocorreu no último domingo (2), no povoado Carro Quebrado.

Três pessoas foram atingidas, mas uma morreu. Na segunda-feira (3), o investigado pelo crime apresentou-se na delegacia e entregou a arma de fogo utilizada no homicídio do último domingo. A ação policial contou também com o levantamento feito pelo 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM).

De acordo com o delegado Wanderson Bastos, as investigações apontaram que um homem de 18 anos estava em uma festa no povoado Carro Quebrado. “Lá encontrou uma ex-namorada, que estaria na companhia da primeira vítima. Assim, movido por ciúmes, o suspeito abordou a primeira vítima, momento em que se iniciou uma discussão”, iniciou.

“Ato contínuo, o suspeito, usando um revólver calibre 38, fez disparos que findaram por atingir a primeira vítima, além de duas outras pessoas, que não tinham qualquer relação com o problema. A primeira vítima morreu; a segunda está na UTI, em estado grave; e a terceira está fora de perigo”, detalhou o delegado.

Após a identificação do investigado, a Delegacia Regional instaurou o inquérito policial. “Tão logo a polícia civil identificou o suspeito, instaurando de pronto o inquérito policial, seu advogado entrou em contato com o delegado regional, estabelecendo tratativas para apresentar seu cliente e entregar a arma usada no crime”, mencionou Wanderson.

Ainda na tarde dessa segunda-feira, o investigado apresentou-se voluntariamente na Delegacia Regional de Nossa Senhora Dores. “Com seu defensor, fazendo a entrega da arma utilizada no ilícito ao delegado regional. A arma é um revólver .38 oxidado, com tambor para seis munições, e mais três cartuchos intactos”, narrou o delegado.

Em seu interrogatório, o suspeito permaneceu em silêncio. “A polícia também já ouviu outras pessoas, mas ainda colhe novos depoimentos. A arma será encaminhada à perícia. O suspeito deverá ser indiciado por triplo homicídio, um consumado e dois tentados”, finalizou o delegado Wanderson Bastos.

Com informações e foto da SSP