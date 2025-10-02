Polícia Civil esclarece caso de suposta tentativa de sequestro em Aracaju

A Polícia Civil de Sergipe esclareceu, nesta quinta-feira (2), o caso que ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de um áudio em que uma mãe relatava uma possível tentativa de sequestro do filho em um estabelecimento comercial de Aracaju. A investigação, que envolveu a 10ª Delegacia Metropolitana (DM), Delegacia de Turismo (Detur) e Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), identificou que não houve crime, e que a pessoa não puxou ou tentou levar a criança do local, tratando-se de um cumprimento.

De acordo com o delegado André Baronto, diretor do Depatri, imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento foram coletadas e testemunhas foram ouvidas na apuração policial. “Constatamos que não houve nenhuma tentativa de sequestro. A pessoa apenas cumprimentou a criança, sem qualquer tipo de puxada ou tentativa de subtração. Isso é confirmado pelas imagens analisadas”, explicou o delegado.

Ainda segundo Baronto, o homem identificado nas imagens possui transtornos psiquiátricos, devidamente atestados, e estava acompanhado de familiares no momento do ocorrido. “Após o contato breve com a criança, a família fez compras normalmente e retornou para casa”, acrescentou o diretor do Depatri.

O delegado informou também que conversou pessoalmente com a mãe e com o padrasto da criança. “Eles também confirmaram que não houve nenhuma situação criminosa. Inclusive relataram que essa pessoa costuma cumprimentar crianças sempre que as encontra”, relatou Baronto.

O delegado ainda destacou a importância de se procurar a polícia em situações semelhantes, evitando a disseminação precipitada de informações nas redes sociais.“É um alerta importante. Sempre que ocorrer algo que cause preocupação, o correto é procurar a Polícia Civil e registrar um boletim de ocorrência. Compartilhar informações sem checagem prévia pode gerar transtornos e prejudicar pessoas inocentes, especialmente no ambiente digital, onde tudo circula muito rápido”, reforçou Baronto.

Fonte SSP