Polícia Civil está investigando denúncia de abuso sexual que teria sido praticado por um motoboy

Uma mulher registrou um boletim de ocorrência, no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), em Aracaju, após um motoboy tentar estupra-la durante uma corrida por aplicativo no Povoado Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro.

Após a pratica criminosa, ela foi até a policia e registrou um boletim de ocorrência, no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), em Aracaju.

As informações passadas pela vitima são de que o suspeito entrou em contato com ela por telefone, confessou o crime e pediu que ela não procurasse a polícia.

Ainda segundo a vitima, ele ainda teria relatado um outro caso similar que praticou com outra passageira. Toda a conversa foi gravada pela vítima.

Confira trechos da ligação.

“Você tentou pegar nas minhas partes íntimas, você me constrangeu, me ameaçou e se masturbou comigo em cima da moto”, disse a vítima.

“Foi… Isso aí realmente eu estou errado, eu assumo meu erro”, afirmou o homem

“Você tentou abusar de mim. Você é um estuprador, você é tarado. Do mesmo jeito que fez comigo, você podia ter feito com uma filha minha, uma sobrinha. Você nem sabe o trauma que causou em mim. Olhe, eu não quero conversa com você. Vai ser resolvido na Justiça. Você vai pagar pelo que você fez. Não sei como você arrumou meu número. Eu não quero conversar com você. Você não me procure”, disse então a vítima.

“Não faça isso comigo, não. Senão eu vou ser preso”, ainda pediu o homem.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a vítima já foi ouvida e o autor do crime foi identificado e as providências legais estão em andamento.

Com informações do G1/SE