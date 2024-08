POLÍCIA CIVIL FAZ DOAÇÃO DE APROXIMADAMENTE UMA TONELADA DE RAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA ONGS DE ARACAJU

A Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) realizou na manhã desta sexta-feira, 16, mais uma doação de ração premium para a Associação Defensora dos Animais São Francisco de Assis (Adasfa), situada no Loteamento Marivan, bairro Santa Maria, na capital sergipana.

Segundo o delegado, Flávio Albuquerque, responsável pela unidade, a Depama já doou nesses últimos quatro meses, mais de meia tonelada de ração para cães e gatos que estão sendo abrigados em associações protetoras de animais. ”No dia 4 de julho deste ano foram doados 125kg e agora no dia 16 mais 125kg. Ao todo, no período, foram ofertados 825kg de ração”, informou.

Sobre a qualidade do material doado, o delegado complementa que a ração premium é uma categoria acima da ração Standard, possuindo nutrientes de melhor qualidade, o que a torna um pouco mais cara do que a segunda. “Por ter nutrientes de melhor qualidade, essa ração também possui melhor digestibilidade, o que significa que seus nutrientes serão melhor absorvidos, isso também permite que esta ração seja ofertada junto com outras de menor valor nutricional para alimentar um número maior de cães”.

Essas ações visam o fortalecimento da defesa animal com o estreitamento das relações institucionais da Delegacia Especializada com as organizações, instituições, e toda sociedade com foco na repressão dos crimes ambientais no Estado de Sergipe.

