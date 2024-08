POLÍCIA CIVIL FAZ RESGATE DE CÃO ABANDONADO NO BAIRRO 13 DE JULHO APÓS DONO SER PRESO POR ESTUPRO

A Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) realizou na tarde dessa quinta-feira (15), o resgate de um cão abandonado em uma residência no bairro 13 de julho, nesta capital.

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, o tutor do animal foi preso e autuado em flagrante delito pela prática do crime de estupro de vulnerável na madrugada do dia 14 de agosto de 2024. Com a prisão do investigado, o animal ficou trancado em um quarto dos fundos do imóvel, sem acesso a água e alimentação, em um ambiente escuro e sem os devidos cuidados, vindo a chamar a atenção dos vizinhos que preocupados com o estado de saúde do animal fizeram a denúncia através do 181.

Uma equipe foi até o local e fez o resgate do animal que se encontra na sede da Delegacia Especializada à disposição para adoção responsável.

Com informações e foto da SSP