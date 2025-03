POLÍCIA CIVIL FECHA PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS E PRENDE MULHER EM FLAGRANTE NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

Policiais civis da Delegacia de Campo do Brito fecharam um ponto de tráfico de drogas e prenderam uma mulher em flagrante no povoado Miami. Durante a ação policial, que ocorreu nesta segunda-feira (10), foram apreendidos cocaína, maconha e crack, além de munições intactas dos calibres .38 e .36.

De acordo com o delegado Bruno Santana, responsável pela investigação, a equipe recebeu informações anônimas indicando a localização do ponto de venda de entorpecentes. “A denúncia mencionava ainda que o local era mantido por dois homens e uma mulher, todos já investigados em diligências anteriores”, acrescentou.

Com base nas informações recebidas, os policiais civis realizaram levantamentos preliminares na localidade para confirmar a denúncia. “A equipe então observou dois homens comprando entorpecentes e, diante das evidências, os policiais civis fizeram a abordagem e a busca no local”, relatou o delegado.

Durante a ação policial, foram encontrados os entorpecentes e as munições. A droga semelhante ao crack foi localizada embaixo de um banco no quintal do imóvel, enquanto que os demais objetos ilícitos foram encontrados em um móvel no quarto dos fundos. Todos os itens apreendidos foram devidamente registrados por meio de fotografias.

No momento da abordagem, um dos homens investigados como responsável pelo local conseguiu fugir. No entanto, a mulher, que estava acompanhada de duas crianças, filhas do investigado, foi detida em flagrante. “O Conselho Tutelar foi prontamente acionado, e assumiu a responsabilidade pelas crianças”, enfatizou o delegado.

Todos os envolvidos, juntamente com os materiais apreendidos, foram conduzidos à Delegacia de Campo do Brito para as providências legais cabíveis. “As investigações continuam para localizar e prender o homem, bem como para desmantelar a rede de tráfico de drogas na região”, destacou o delegado Bruno Santana.

Com informações e foto da PC