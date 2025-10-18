POLÍCIA CIVIL FLAGRA HOMEM COM GRANDE PLANTAÇÃO DE MACONHA NO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira, 17, um homem que mantinha uma extensa plantação de maconha no quintal de sua residência, no povoado Cruz das Almas, município de Macambira. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima recebida, via Disque-Denúncia, que levou os policiais a investigarem a movimentação suspeita no local.

Segundo o delegado Edson Nixon, durante a apuração, os policiais realizaram visitas à área e identificaram um fluxo intenso de pessoas no local. “A gente foi ao local e viu um entra e sai de pessoas suspeito. Pegamos informações sobre ele, de que não tinha trabalho fixo e vivia uma vida incompatível com a falta de trabalho”, afirmou o delegado.

Durante a abordagem, o homem demonstrou nervosismo e admitiu inicialmente que cultivava a droga para uso próprio. No entanto, os policiais encontraram cerca de 50 pés de maconha prontos para colheita, além de vasos com mudas, sementes e uma esteira usada para a secagem da substância. “Ele tinha toda a linha de produção dentro da casa dele”, destacou Edson.

Além da plantação, foram localizados recipientes com a droga já seca e pronta para o consumo. O homem foi preso em flagrante e o caso será investigado nos próximos 30 dias, período em que outras pessoas citadas por ele como usuárias e frequentadoras da casa também deverão ser ouvidas. O caso foi conduzido à delegacia.

Com informações e foto da SSP