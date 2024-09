POLÍCIA CIVIL FLAGRA HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS NA OPERAÇÃO PETRUS E APREENDE  MUNIÇÕES E DINHEIRO

Na noite do sábado (28), no município de Tobias Barreto policiais civis prenderam um homem por tráfico de drogas, no âmbito da Operação Petrus. A ação aconteceu dentro de um trabalho de combate ao tráfico de drogas na região.

Com o suspeito, foram apreendidos 200 gramas de substância semelhante à cocaína, avaliados em R$ 6 mil, além da quantia de R$ 420,00, 10 munições calibre .38 , uma balança de precisão e dois celulares.

A operação, que já resultou em diversas prisões e apreensões, segue em andamento, visando desarticular organizações criminosas e coibir a atuação de traficantes em Tobias.

O homem preso foi encaminhado à delegacia local e está à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP