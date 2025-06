Polícia Civil flagra motorista por embriaguez ao volante após colisão

Policiais da Delegacia de Malhador prenderam um homem em flagrante nesta terça-feira, 17, por dirigir sob efeito de álcool. A detenção aconteceu nas proximidades do fórum local e foi feita durante diligências que ocorriam na região.

De acordo com a equipe policial, por volta das 11h50, os investigadores observaram um Fiat Mobi Like, de cor branca, trafegando em baixa velocidade em direção a uma área cercada por arame. O veículo acabou colidindo com a estrutura e, imediatamente, o condutor foi abordado.

Durante a ação, o motorista demonstrava sinais claros de embriaguez. Segundo os policiais, ele chegou a afirmar que havia uma rua asfaltada à sua frente, ao invés da cerca.

Diante da situação, o homem foi levado à Delegacia de Malhador, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Fonte e foto SSP