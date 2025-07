Polícia Civil flagra suspeito por furto a imóvel em Carmópolis

Policiais da Delegacia de Carmópolis prenderam um homem em flagrante por furto qualificado, ameaça, desacato, resistência e desobediência. Os crimes foram registrados em Carmópolis e a detenção aconteceu na manhã desta segunda-feira 21, no próprio município carmopolitano.

Após a polícia tomar ciência do furto ao imóvel, situado no Conjunto Governador Valadares, em Carmópolis, foram iniciadas diligências, para localizar o suspeito, que foi visto por uma testemunha no momento em que deixava o imóvel carregando os itens furtados.

A partir das informações repassadas, foram iniciadas as buscas, sendo o homem localizado em uma casa nos fundos da base de uma petrolífera. No local, foi encontrada uma televisão, enrolada em um lençol, e, nas proximidades, um carrinho de mão com diversos objetos reconhecidos posteriormente pela vítima.

Durante a ação policial, o suspeito reagiu com agressividade, proferindo ameaças e ofensas contra os policiais, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Já na delegacia local, continuou desacatando a equipe e tentou danificar a cela onde foi custodiado.

O suspeito, reincidente na prática de furtos na região, foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. Todos os objetos furtados foram recuperados, com exceção de um botijão de gás.

Fonte SSP