PC frustra plano de assalto a joalherias em Aracaju, localiza três suspeitos, que morreram em confronto

A Polícia Civil de Sergipe desarticulou, na manhã desta terça-feira (09), um plano de roubos a joalherias de Aracaju.

A operação foi deflagrada a partir de um trabalho conjunto da Divisão de Inteligência com o Complexo de Operações Policiais Especiais, que identificou a presença de três homens oriundos de Goiás e do Distrito Federal, todos com histórico de crimes semelhantes em diversos estados do país.

Na noite de ontem, os criminosos foram flagrados em um shopping da capital realizando levantamento em duas joalherias que seriam alvo da ação. Imagens das câmeras de monitoramento dos estabelecimentos, aliadas à colaboração da segurança corporativa, confirmaram a atuação dos suspeitos no reconhecimento prévio das lojas. As investigações apontaram que o grupo pretendia cometer os furtos no início da manhã, assim que as lojas fossem abertas.

As equipes policiais acompanharam a movimentação e interceptaram os suspeitos em uma pousada na Zona Sul de Aracaju. No momento da abordagem, os homens reagiram com disparos de arma de fogo, o que gerou confronto. Eles foram socorridos imediatamente após a troca de tiros.

O diretor do Cope, delegado Denival Eloi, destacou a importância da investigação conjunta. “A partir do trabalho de inteligência desenvolvido pela Dipol, conseguimos antecipar a ação criminosa e evitar que esses indivíduos praticassem mais um furto contra joalherias, como já fizeram em outros estados. Eles já têm condenações por esse tipo de crime e, inclusive, um deles estava com tornozeleira eletrônica, que havia sido desativada na semana passada para participar desse ilícito”, explicou.

A SSP reforçou ainda a importância do Disque-Denúncia 181, ferramenta que tem contribuído para o combate ao crime organizado e viabilizado operações como a desta manhã.

Com informações e foto SSP