POLÍCIA CIVIL APREENDE SEGUNDO ENVOLVIDO EM ROUBO A DEPÓSITO DE BEBIDAS NA ZONA RURAL DE CANINDÉ

Policiais civis da Delegacia de Canindé de São Francisco cumpriram o mandado de internação do segundo suspeito de envolvimento do roubo que ocorreu em um depósito de bebidas, no povoado Capim Grosso, no dia 28 de janeiro deste ano. Um homem já havia sido detido, no dia 19 de fevereiro, em cumprimento a mandado de prisão pelo mesmo fato criminoso. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira (28).

Segundo investigações, na data do fato, o adolescente apreendido estava na companhia de outro investigado, momento no qual simularam ser clientes do estabelecimento e anunciaram o roubo.

De posse de duas armas de fogo, os suspeitos levaram dinheiro e celulares das vítimas, fugindo do local em uma motocicleta de cor preta.

Após o registro do fato, a delegacia local abriu um inquérito policial para investigar o delito. Em poucos dias, os envolvidos foram identificados, sendo solicitados os mandados de prisão preventiva e de internação.

Com o cumprimento de ambas as decisões judiciais, o homem e o adolescente seguem à disposição da Justiça, e o procedimento será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Ascom SSP