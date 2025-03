Polícia Civil identifica autor de manobras perigosas em Riachão do Dantas

Adolescente de 16 anos é responsabilizado por empinar motocicleta em mirante recém-inaugurado da cidade. Veículo é apreendido e medidas judiciais são tomadas

A Polícia Civil de Riachão do Dantas identificou nesta segunda-feira, 17, o responsável pelas manobras arriscadas em uma motocicleta, que haviam sido divulgadas em um vídeo nas redes sociais. As imagens mostravam o jovem empinando o veículo no mirante da Praça Irmã Dulce, recém-inaugurada na cidade. A partir disso, a polícia iniciou investigações e conseguiu localizar o condutor, um adolescente de 16 anos, residente na zona rural do município.

O jovem agora responderá por ato infracional, com a apreensão da motocicleta utilizada devido a irregularidades administrativas de trânsito. A ação comandada pelo delegado Clever Farias também destaca que, de acordo com a legislação, quem permite que uma pessoa não habilitada conduza um veículo pode ser responsabilizado por crime de trânsito. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para o combate a práticas ilícitas, podendo ser feitas denúncias anônimas por meio do Disk Denúncia, no número 181.

Ascom – Delegado Clever Farias