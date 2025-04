Polícia Civil identifica autores de furto de laranjas no municipio de Cristinápolis

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Cristinápolis, informa que identificou os responsáveis por um furto de laranjas ocorrido na zona rural do município, na manhã da terça-feira, 8.

Após serem informados sobre o crime, policiais civis se dirigiram até a propriedade rural, onde constataram que as frutas já haviam sido retiradas do local. Os suspeitos, no entanto, haviam fugido.

Com base nas diligências realizadas, os envolvidos foram identificados e se apresentaram espontaneamente à Delegacia de Cristinápolis, no final da tarde do mesmo dia, acompanhados por advogado.

As laranjas subtraídas foram apreendidas e, após os procedimentos legais, devolvidas ao proprietário da plantação.

A Polícia Civil esclarece ainda que a imagem que circula nas redes sociais, na qual uma viatura aparece com a carroceria cheia de laranjas, retrata justamente o transporte do material apreendido, que foi devidamente restituído ao dono da propriedade.

O inquérito policial está em fase de conclusão e os autores do crime serão indiciados por furto. O caso será encaminhado ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil de Sergipe reforça seu compromisso com a investigação de todos os crimes, independentemente da natureza, garantindo os direitos dos cidadãos e a manutenção da ordem pública.