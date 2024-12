POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA AUTORES DE ROUBO A TRANSPORTE COLETIVO NA GRANDE ARACAJU; UM DELES ESTÁ FORAGIDO

A 7ª Delegacia Metropolitana divulgou nesta quarta-feira, 11, que identificou dois homens responsáveis pelo roubo a um veículo do transporte coletivo, ocorrido no final da tarde do último dia 26 de novembro, na Grande Aracaju. Um dos envolvidos já foi preso e o outro está foragido.

De acordo com a investigação, três suspeitos, dois deles armados com facas, subtraíram os bens de diversos passageiros e a renda do motorista. A partir de informações colhidas através do Disque-Denúncia e do trabalho investigativo da 7ª DM, dois homens foram identificados.

“Diante disso, representamos pela prisão preventiva de ambos, que foi concedida pelo Poder Judiciário. Um deles está preso desde então. O segundo não apresentou-se à polícia e não foi preso até o momento, sendo considerado foragido”, citou o delegado Hugo Leonardo, que investiga o crime.

Informações sobre o paradeiro do foragido, identificado como Denisson Oliveira Santos, podem ser enviadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181.

Fonte e foto SSP