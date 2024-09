POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA CARRO ROUBADO HÁ MAIS DE 10 ANOS E DEVOLVE VEÍCULO À DONA RESIDENTE EM ALAGOAS

A Delegacia Regional de Estância restituiu ao verdadeiro dono um carro roubado há mais de 10 anos em Alagoas. O veículo foi identificado por meio de perícias, o que possibilitou a restituição. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5.

De acordo com as informações policiais, em abril de 2024, durante uma atividade prática de nivelamento ao enfrentamento às fraudes veiculares, promovida pela Guarda Municipal de Estância, tendo como facilitador a Polícia Rodoviária Federal (PRF), verificou-se que um dos veículos apresentava indícios de adulteração em alguns dos seus elementos de identificação e placas que pertenciam a outro veículo.

Diante da descoberta que o veículo possuía restrição de roubo ou furto ocorrido em 2013 na cidade de Maceió, os investigadores da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais empreenderam diligências para qualificar a real proprietária do veículo, a qual reside na cidade de Arapiraca.

Com apoio da SMTT de Estância e do Instituto de Criminalística do Estado de Sergipe, a perícia veicular foi realizada, e o automóvel foi devidamente restituído à vítima do fato.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP