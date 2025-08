Polícia Civil identifica dupla envolvida em assaltos e recupera celulares no município de Tobias Barreto

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Tobias Barreto, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), identificou os dois envolvidos nos assaltos registrados nos dias 1º e 4 de agosto e recuperou os aparelhos celulares roubados. Em depoimento, os suspeitos confessaram suas participações nos crimes.

O primeiro roubo ocorreu na sexta-feira (1º), quando uma vítima teve dois celulares levados por uma dupla que estava em uma motocicleta. Já na noite da última segunda-feira (4), um novo boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Plantonista.

A vítima relatou à polícia que colocou um celular à venda e, no local combinado para fazer a entrega do produto, foi surpreendida por dois homens em uma moto — um deles armado com uma pistola — que anunciaram o assalto e fugiram levando o aparelho.

A forma de agir dos criminosos chamou a atenção dos investigadores, que perceberam semelhanças nos dois casos. Segundo o delegado Daniel Mattos, “as características da execução dos crimes indicavam que se tratava da mesma dupla de criminosos, o que ganhou ainda mais relevância considerando a baixa incidência de roubos no município nos últimos meses.”

As investigações avançaram rapidamente, e já na terça-feira (5), um dos suspeitos foi identificado e, ao saber que estava sendo procurado pela polícia, se apresentou à Delegacia acompanhado de advogado e assumiu sua participação nos dois crimes, entregando os celulares levados nos dias 1º e 4 de agosto. O segundo envolvido também foi identificado e, ao ser interrogado, confessou os roubos. A arma utilizada nas ações criminosas, um simulacro de pistola, foi apreendida.

O inquérito policial segue em andamento com o objetivo de localizar um terceiro celular roubado, que foi comercializado após o assalto.

Com informações da SSP