POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA ENVOLVIDOS E RECUPERA OVELHAS FURTADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Simão Dias, localizou, na tarde desta terça-feira (28), duas ovelhas mestiças que haviam sido furtadas de um criatório na zona rural do município no último sábado (25). Assim que a ocorrência foi registrada, ainda na tarde de ontem, equipes iniciaram diligências para apurar o caso.

Após levantamento de informações, os animais foram encontrados nos fundos de uma residência na área urbana de Simão Dias e, posteriormente, devolvidos ao proprietário.

Com os envolvidos identificados, o procedimento policial segue para conclusão, visando à responsabilização dos autores do furto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP