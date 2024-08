Polícia Civil identifica homem investigado por maus-tratos contra cavalo em Lagarto

A Delegacia Regional de Lagarto informa que identificou o homem apontado como autor do crime de maus-tratos contra um cavalo no Povoado Colônia 13. Ele responderá judicialmente pelo ato. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 30.

De acordo com as informações policiais, após informações de que um homem teria cometido maus-tratos contra um cavalo no Povoado Colônia 13, a Delegacia Regional instaurou procedimento investigativo.

Após diligências, a unidade policial conseguiu identificar o homem apontado como autor do crime. Conforme apurado na investigação, o homem teria utilizado o cavalo para puxar uma carroça com peso excessivo.

A investigação policial foi concluída, e o homem apontado como autor do fato responderá judicialmente pelo crime de maus tratos contra animais.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate a criminalidade e solicita que informações ou denúncias sejam repassadas através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do(a) denunciante é garantido.

Fonte SSP