POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA HOMEM QUE INVADIU RESIDÊNCIA E FURTOU CELULARES DE CASAL QUE DORMIA EM SOCORRO

Como resultado das investigações conduzidas pela 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) e com a colaboração da população pelo Disque-Denúncia, o investigado que aparece no quarto de um casal furtando uma residência foi identificado e compareceu à delegacia.

Ele confessou o crime e alegou ter escrito a carta e devolvido os objetos furtados do imóvel. O caso ocorreu no último dia 20 de julho. O investigado compareceu à delegacia nessa terça-feira, 30 de julho, e a informação foi divulgada nesta quarta-feira, 31.

De acordo com a delegada Mariana Amorim, as imagens gravadas por um equipamento de babá eletrônica contribuíram para a identificação do investigado pelo furto na residência do casal. “Desde que tivemos conhecimento do fato, as nossas equipes policiais foram a campo e verificaram também imagens de câmeras de segurança da rua onde aconteceu o fato, além de levantamento com testemunhas”, detalhou.

Durante a apuração policial acerca do caso, as vítimas relataram que os objetos furtados do imóvel foram devolvidos em uma sacola deixada na garagem da casa. “Junto a uma carta escrita em terceira pessoa, onde havia um pedido de desculpas pelo acontecido. Mesmo com os objetos devolvidos, o crime não deixou de existir e coube a nós continuar investigando o caso”, complementou a delegada.

Com a devolução dos objetos das vítimas, a 5ª DM recebeu diversas informações por meio do Disque-Denúncia que forneciam detalhes sobre a autoria do furto. “Verificamos um a um até chegar à informação que narrava maior viabilidade sobre o caso. Assim chegamos até o homem investigado como autor do furto, que compareceu à delegacia e confessou o crime”, evidenciou Mariana Amorim, responsável pela investigação.

Após ele ser identificado e comparecer à 5ª DM, como não havia situação de flagrante e ainda não há mandado de prisão, o investigado ainda não está preso, mas será indiciado pelo crime de furto. “As informações serão encaminhadas ao Poder Judiciário para que ela responda pelo crime que cometeu”, narrou a delegada, titular da 5ª Delegacia Metropolitana, unidade responsável pela área onde ocorreu o crime.

Em depoimento, além de confessar o furto, o investigado disse também que estava sob o efeito de bebida alcoólica. “Ele percebeu que a casa estava com o portão aberto e foi quando ele entrou na residência e praticou o furto. Mas, ele não tinha percebido as câmeras internas e externas. Ao ser surpreendido pelas imagens, ele mesmo escreveu a carta e devolveu os objetos”, complementou a delegada.

Ainda no depoimento, o investigado alegou que não conhecia as vítimas e que também não percebeu que havia uma criança com o casal. “Ele ressaltou que foi realmente um furto de oportunidade, pois teria percebido a rua erma e o portão aberto. Ele entrou na casa, viu que na sala não havia objetos que ele pudesse furtar e foi até o quarto, vendo o celular acender a tela”, acrescentou Mariana Amorim.

A delegada Mariana Amorim informou ainda que o investigado já tem outras passagens criminais e concluiu agradecendo a participação da população na elucidação do caso. “Ressaltamos a importância do Disque-Denúncia (181), e quero agradecer a colaboração da população pois, desde que o fato aconteceu, recebemos inúmeras denúncias e obtivemos êxito na identificação do investigado”, finalizou a delegada.

Fonte SSP