POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA INVESTIGADO POR HOMICÍDIO REGISTRADO EM RIBEIRÓPOLIS APÓS DISCUSSÃO FAMILIAR

Delegacia de Ribeirópolis informou que identificou o investigado como autor de um homicídio e uma tentativa de homicídio, crimes registrados na noite desta segunda-feira (15), no município de Ribeirópolis, após uma discussão familiar que terminou em tragédia. O caso já foi elucidado pela Polícia Civil, que aguarda a apresentação do autor do crime.

De acordo com o delegado Cláudio Feitosa, a ocorrência teve início após discussão entre pai e filho, motivada pelo uso de entorpecentes pelo jovem. “Esse rapaz já tinha nos procurado pedindo ajuda em relação ao filho, que é usuário de drogas. Nós conversamos com ele, mas ele continuou nessa vida, e ontem a situação culminou em um desentendimento entre eles”, explicou.

Durante a briga, o pai atingiu o filho com um pedaço de pau, de raspão na cabeça. O jovem conseguiu contê-lo, tomou o objeto e foi para a rua. Nesse momento, um senhor que presenciava a cena se aproximou e, após breve discussão, o investigado – o pai – sacou uma faca e o atingiu quatro vezes, levando-o a óbito ainda no local do fato.

Outra pessoa que tentou intervir também foi ferida com um golpe no tórax e precisou ser levada ao hospital.

Ainda conforme o delegado, a equipe da Polícia Civil atuou de imediato na ocorrência. “Os policiais foram ao local, ouviram testemunhas, recolheram o objeto usado no crime e encaminharam para a perícia. O caso já está completamente solucionado. Agora aguardamos a apresentação do autor do crime, prevista para hoje, para que o inquérito seja concluído e encaminhado ao Poder Judiciário”, finalizou.

Com informações da SSP