POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA MULHER INVESTIGADA POR DIVULGAR A VENDA DE DROGAS NAS REDES SOCIAIS EM ESTÂNCIA

Policiais da Delegacia Regional de Estância identificaram nesta segunda-feira (14), uma mulher que divulgava a venda de substâncias entorpecentes, por meio de redes sociais.

De acordo com informações da Polícia Civil em Estância, no dia 10 de abril, circulou nas redes sociais, com ampla divulgação em Estância, um vídeo em que uma mulher incitava as pessoas a comprarem entorpecentes. No vídeo, a mulher também oferecia vários tipos de drogas para a venda.

Após tomar conhecimento do conteúdo do vídeo, os policiais civis da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes de Estância empreenderam diligências de campo e identificaram a investigada. Ela, após ter conhecimento das investigações, compareceu à delegacia, nesta segunda, na companhia de seu advogado.

Não foi possível apreender as substâncias entorpecentes, no entanto, a mulher responderá a processo criminal pela prática do delito de apologia ao crime, previsto no artigo 287 do Código Penal.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes em Estância e suspeitos de ações criminosas na região sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).

Com informações do SSP/SE