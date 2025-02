Polícia Civil identifica novos golpes de estelionato praticados por grupo preso com gerador avaliado em R$ 80 mil no município de Estância

Com a continuidade das investigações sobre o estelionato praticado contra uma empresa de geradores de Aracaju, a Delegacia Regional de Estância identificou que os dois investigados presos em flagrante também tentaram aplicar o golpe contra uma segunda empresa de aluguel de maquinário, desta vez em Nossa Senhora da Glória, porém sem êxito. O grupo também havia praticado outro golpe na capital sergipana no mês de maio do ano passado. O gerador avaliado em R$ 80 mil, que havia sido recuperado com as prisões da última terça-feira (4), já foi devolvido à vítima. Os novos desdobramentos da investigação foram divulgados nesta sexta-feira (7).

De acordo com o delegado Renato Tavares, a tentativa de um novo estelionato, registrada no sertão sergipano, foi identificada com a prisão em flagrante de dois homens na última terça-feira. “Eles tentaram emplacar o mesmo golpe praticado em Aracaju na empresa de Nossa Senhora da Glória, mas não obtiveram êxito nesta outra investida”, relatou o delegado.

Ainda em desdobramento da investigação, a Delegacia Regional de Estância identificou que o grupo foi responsável por um golpe contra outra empresa de Aracaju, em maio de 2024. “Deixando um gerador e uma empilhadeira em Estância. A investigação foi remetida ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). Portanto, é o mesmo grupo criminoso”, especificou o delegado.

Renato Tavares relembrou que os dois investigados foram presos com um gerador fruto de estelionato que teve como vítima uma empresa de Aracaju. “A dupla foi interceptada quando tentava fugir para a cidade baiana de Feira de Santana. O gerador avaliado em R$ 80 mil foi recuperado, já tendo sido devolvido à vítima”, relembrou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP