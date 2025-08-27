POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA SUSPEITO DE ATROPELAMENTO QUE MATOU TRÊS PESSOAS EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Na manhã desta terça-feira, 26, a Delegacia de Canindé de São Francisco, com apoio das Delegacias de Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo, cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao possível suspeito responsável pelo grave acidente ocorrido no domingo, 24, na rodovia SE-230, nas proximidades da chamada ‘Curva da Morte’. O caso envolveu um caminhão e uma motocicleta, onde estavam três pessoas da mesma família. Segundo a polícia, o motorista do caminhão fugiu do local após a colisão e segue foragido.

De acordo com o delegado Douglas Lucena, que conduz as investigações, as vítimas são dois irmãos, de 8 e 16 anos, e o avô deles, um idoso que foi localizado cerca de quatro quilômetros distante do ponto de impacto. Ele teria sido arrastado preso entre a moto e o caminhão.

No domingo, dezenas de testemunhas foram ouvidas, o que possibilitou à polícia entender a dinâmica do acidente e identificar o suspeito. “As testemunhas relataram que a motocicleta soltava faíscas. O condutor tinha total visão do que estava acontecendo e ainda assim não parou”, afirmou o delegado.

Segundo Lucena, do impacto inicial até a localização dos primeiros corpos teve uma distância de cerca de 400 metros, o que reforça a possibilidade de que as vítimas poderiam ter sobrevivido se o motorista tivesse prestado socorro. “A conduta do autor aumentou as chances de morte das vítimas. Ele teve total consciência da gravidade e, mesmo assim, não agiu para evitar o pior”, completou.

Na residência e empresa do investigado, foram encontradas duas armas de fogo, uma espingarda calibre .12 e uma pistola calibre .380, ambas sem documentação legal.

O suspeito ainda não foi localizado. A polícia solicita que qualquer informação sobre seu paradeiro seja repassada anonimamente por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181.

