Polícia Civil identifica três envolvidos em roubo de motocicletas e um morre em confronto em Lagarto

Equipes da Delegacia Regional de Lagarto deflagraram a Operação Reverso com o objetivo de cumprir mandados de prisão contra investigados por roubo e receptação de motocicletas no município do centro-sul sergipano. Eles integravam um grupo criminoso com atuação em Lagarto. A ação policial, que ocorreu na segunda-feira (22) e na terça-feira (23), resultou em três prisões e um outro investigado morreu em confronto.

Conforme o delegado Paulo Cristiano, a operação iniciou na tarde dessa segunda-feira. “Com o objetivo de cumprir quatro mandados de prisão. Três investigados foram presos e um entrou em confronto com as equipes policiais, vindo a óbito. Trata-se de um grupo criminoso que vinha atuando desde o ano passado”, revelou.

De acordo com o delegado Felipe Augusto, a investigação começou em 2022. “Com o avançar das investigações, que reuniram diversos elementos informativos, foi representada pela busca e apreensão e prisão de todos os integrantes que vinham praticando os crimes em Lagarto”, concluiu.

Com informações e foto da SSP