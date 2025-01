Polícia Civil incinera cerca de quatro toneladas de drogas apreendidas durante operações

Em 2024, o Departamento de Narcóticos (Denarc) procedeu com duas ações de incineração de entorpecentes e destruiu cerca de quatro toneladas de drogas que haviam sido apreendidas pelas forças de segurança pública nacionais, estaduais e municipais em Sergipe. Os entorpecentes – oriundos de ações e operações deflagradas nos anos de 2023 e 2024 – foram encontrados durante prisões em flagrante, cumprimento de decisões judiciais de busca e apreensão ou mandados de prisão em torno de investigações sobre o tráfico de drogas, assim como na apuração de outras investidas criminosas cometidas no estado.

As incinerações realizadas no ano passado aconteceram – com autorização judicial para destruição dos entorpecentes – nos dias 17 de maio e 25 de outubro. Os procedimentos envolveram operações de transporte dos entorpecentes aos respectivos locais de incineração, também em conformidade com a legislação ambiental para evitar danos à saúde humana e ao meio ambiente.

Conforme o delegado Rafael Kaufer, as drogas incineradas em 2024 são oriundas de ações e operações deflagradas por todas as forças de segurança pública que atuam no estado: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal e guardas municipais. “As drogas são encaminhadas ao Denarc e, após todo o trâmite legal, são posteriormente incineradas”, contextualizou.

No tocante ao fato de entorpecentes apreendidos em 2023 terem sido incinerados apenas em 2024, Rafael Kaufer explicou que o tempo é decorrente do andamento dos procedimentos judiciais. “Há drogas que foram apreendidas no ano retrasado, e o processo acabou demorando um pouco mais, porém, após autorização judicial, o Denarc também procedeu com a incineração desses entorpecentes”, enfatizou.

Principais tipos de drogas

Os principais tipos de drogas incinerados pelo Denarc em 2024, como especificou Rafael Kaufer, foram maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas, respectivamente. “Entre os anos de 2022 e 2023 também tivemos os mesmos tipos de drogas, nessa mesma ordem, incinerados pelo Denarc”, comentou o delegado integrante da equipe do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe.

Cuidados com a saúde e meio ambiente

As incinerações acontecem no próprio estado em locais com instalações adequadas para destruição das drogas sem que haja danos à saúde humana e ao meio ambiente. “A incineração é acompanhada por diversos órgãos, dentre eles, os ambientais. É uma situação totalmente controlada para não haver qualquer tipo de dano tanto ambiental quanto aos operadores da segurança e do local de incineração”, evidenciou Rafael Kaufer.

Importância da denúncia

Para a continuidade das ações e operações de enfrentamento ao tráfico de drogas em Sergipe, a participação da população também é essencial. Informações e denúncias sobre crimes envolvendo a venda de entorpecentes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia da Polícia Civil, pelo telefone 181, e também para a Polícia Militar pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no número 190. O sigilo é garantido, e as informações podem contribuir com o enfrentamento à criminalidade em Sergipe.