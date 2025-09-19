POLÍCIA CIVIL INDICIA DOIS HOMENS POR MAUS-TRATOS APÓS ABANDONO DE FILHOTES DE GATOS EM ARACAJU

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), indiciou na manhã desta sexta-feira (19) dois homens pelo crime de maus-tratos a animais.

O caso ocorreu no último dia 3 de setembro, quando seis filhotes de gatos foram abandonados em via pública no bairro Dom Luciano, em Aracaju.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, por volta das 13h30, o condutor de um veículo parou próximo à Praça da Getimana, enquanto o carona desceu e soltou os filhotes, que estavam dentro de um balde. A ação foi presenciada por populares, que denunciaram o crime.

As imagens de câmeras de segurança instaladas na região foram fundamentais para identificar o veículo e, posteriormente, os dois envolvidos. “Eles foram intimados, qualificados e interrogados no inquérito policial. O condutor negou saber que havia gatos no balde, mas o carona confessou que ambos tinham conhecimento de que estavam abandonando os animais”, detalhou o delegado.

Os filhotes foram resgatados pela Depama, passaram por tratamento veterinário e perícia, e em seguida foram encaminhados para a Unidade de Vigilância de Zoonoses de Aracaju, onde ficarão disponíveis para adoção responsável.

A Polícia Civil reforça que denúncias de maus-tratos a animais podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo aplicativo da instituição, com garantia de sigilo.

Fonte SSP