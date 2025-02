POLÍCIA CIVIL INDICIA HOMEM POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENORES NO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

A Delegacia de Aquidabã informou, nesta sexta-feira (7), que concluiu as investigações sobre um caso de estupro de vulnerável e corrupção de menores, ocorrido no dia 18 de janeiro deste ano, com o indiciamento de um homem.

Durante as investigações, foram realizadas diversas diligências, incluindo depoimentos de testemunhas, perícias médicas e biológicas, além da análise de materiais apreendidos. Os laudos periciais confirmaram a materialidade do crime, evidenciando lesões compatíveis com a violência sexual.

Com as provas colhidas no decorrer do inquérito, a autoridade policial indiciou o investigado por estupro de vulnerável (crime praticado contra a criança de 11 anos) e por corrupção de menores ( crime contra o adolescente de 12).

No decorrer da investigação ficou esclarecido que um adolescente, que inicialmente figurava como suspeito, não teve participação no estupro de vulnerável, mas foi induzido pelo acusado a presenciar o crime, situação que configurou a corrupção de menores.

Apesar de, atualmente, não haver fundamentos jurídicos que amparem um pedido de prisão, a autoridade policial solicitou à Justiça medidas cautelares, como a exclusão de contato do suspeito com a vítima e seus familiares, restrição de circulação e comparecimento periódico ao Juízo da Comarca. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público.

A Polícia Civil ressalta que já foram tomadas as providências para garantir a proteção da vítima, incluindo o pedido de oitiva especializada, em conformidade com as disposições da legislação vigente.

Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque Denúncia, pelo número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP