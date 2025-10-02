Polícia Civil indicia homem por importunação sexual em Lagarto

A 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto identificou o homem que vinha se masturbando em frente a uma residência e deixando preservativos com sêmen no local. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (2),

De acordo com policiais, depois que o boletim de ocorrência foi registrado pela vítima, foram iniciadas as investigações. Por meio da análise de imagens de câmeras de segurança da área, foi possível identificar e localizar o homem.

Durante uma busca na residência do suspeito, foram encontradas as mesmas roupas que aparecem nas imagens das câmeras de segurança, reforçando as evidências contra ele. Além disso, foi constatado que o homem já responde a processos por importunação sexual e roubo. Ao final do inquérito, ele foi indiciado.

A Polícia Civil ressalta que denúncias podem ser feitas pelo número 181, assegurando o sigilo.

Fonte SSP