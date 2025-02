POLÍCIA INDICIA MORADOR E FUNCIONÁRIA DE CONDOMÍNIO POR ATROPELAMENTO DE GATO NA ZONA SUL DE ARACAJU

A Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) indiciou um morador e uma funcionária da portaria de um condomínio da Zona Sul por crime de maus-tratos com resultado morte de um animal após o atropelamento de um gato cuidado pela comunidade dentro de um condomínio na Zona Sul de Aracaju. O caso ocorreu por volta das 6h, do sábado, dia 1º de fevereiro. A investigação foi detalhada nesta quarta-feira (12).

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, titular da Depama, com o atropelamento, a unidade policial foi acionada para apurar uma denúncia de maus-tratos contra animal. “Nós diligenciamos, buscamos ouvir testemunhas e moradores do condomínio e coletamos as imagens de câmeras de segurança”, detalhou o delegado.

Ao final da apuração policial, a Depama constatou que a ação do motorista poderia ser evitada, conforme evidenciou Flávio Albuquerque. “Razão pela qual, o morador está sendo indiciado pelo crime de maus-tratos”, destacou.

Além do morador, também está sendo indiciada a porteira do condomínio, que poderia ter adotado alguma providência para evitar dor e sofrimento do animal. “Mas, não o fez, agindo por conta própria em nome do condomínio, razão pela qual a pessoa jurídica do condomínio também está sendo indiciada pelos maus-tratos ao animal”, reforçou o delegado.

Denúncias

Os casos de crimes contra animais podem ser denunciados tanto à Polícia Militar, quanto à Polícia Civil. Os casos de flagrante, ou seja, que estão acontecendo naquele momento, podem ser denunciados à Polícia Militar pelo Centro Integrado de Operações em Segurança (Ciosp), no telefone 190. Os crimes recorrentes podem ser comunicados à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP