POLÍCIA CIVIL INDICIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO HOMEM ACUSADO DE MATAR JOVEM APÓS DISCUSSÃO EM BAR

A Delegacia de Feira Nova informou, nesta sexta-feira (15), que identificou e indiciou o investigado pelo homicídio ocorrido na noite do dia 6 de julho. O crime vitimou um jovem, morto com disparos de arma de fogo, após uma desavença entre ele e o homem apontado como autor da investida criminosa.

De acordo com o delegado Jorge Eduardo, logo após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e realizou diversas diligências, resultando na identificação do autor do crime.

“Durante a investigação, conseguimos esclarecer toda a dinâmica do crime. Após uma desavença em um bar, o autor e a vítima tiveram uma desavença e entraram em luta corporal. Logo após, cada um seguiu em direções opostas, mas o investigado procurou a vítima em um carro e tentou atropelá-la, inclusive batendo em um muro na cidade”, detalhou.

Após o desentendimento e a tentativa de atropelamento, o investigado voltou a procurar a vítima, desta vez em uma motocicleta. “Ele conseguiu, finalmente, efetuar vários disparos de arma de fogo, que resultaram na morte do jovem”, completou o delegado Jorge Eduardo.

Com base nos levantamentos investigativos, a equipe policial identificou o investigado e procedeu com o interrogatório. “Ele se apresentou na delegacia, entregou a arma e foi indiciado por homicídio qualificado. Com isso, finaliza o trabalho da Polícia Civil e o inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público”, finalizou o delegado.

Fonte SSP