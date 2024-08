POLÍCIA CIVIL INDICIA QUATRO HOMENS E UMA MULHER POR CRIMES DE FURTO NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

A Delegacia Regional de Propriá indiciou quatro homens e uma mulher investigados pela prática de furtos qualificados. Os presos têm 19 e 29 anos, e as penas podem chegar a seis anos de reclusão. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 26.

Segundo as informações policiais, as investigações tiveram início com os registros de boletins de ocorrência por parte das vítimas.

Os investigados foram identificados através de diligências dos agentes de polícia. As ações contaram também com a análise de imagens de câmeras de segurança da cidade.

Com a identificação dos investigados, os procedimentos policiais serão enviados à justiça para a instauração do devido processo legal.

