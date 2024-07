POLÍCIA CIVIL INDICIA SUSPEITO POR AGREDIR CÃO EM MARUIM; O HOMEM GRAVOU A AÇÃO E POSTOU NAS REDES SOCIAIS

A Polícia Civil indiciou nesta terça-feira (30) um suspeito por agredir um cão com uma arma de choque no município de Maruim. A ação criminosa foi registrada e divulgada em redes sociais.

Após tomar ciência do caso, através da internet, a Polícia Civil iniciou as diligências, localizando e interrogando o suspeito do ocorrido. Em meio às investigações, o armamento utilizado para maltratar o animal foi apreendido.

De acordo com o delegado João Eduardo, responsável pelo caso, o suspeito alegou ter transtornos comportamentais. Além disso, o homem apresentou um relatório psiquiátrico.

O investigado afirmou que não tem por hábito realizar agressões contra o cachorro e que usou os choques para repreender o animal, para que este não brigasse com outro cachorro. O cão já recebeu atendimento médico veterinário.

Com o inquérito policial perto da conclusão, a Polícia Civil encaminha o caso ao Poder Judiciário, com o indiciamento do suspeito por maus-tratos.

A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes contra animais através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP