Polícia Civil indicia técnica em enfermagem por denunciação caluniosa contra médico em Lagarto

A Delegacia Regional de Lagarto informou, nesta quinta-feira (11), que indiciou uma técnica em enfermagem que praticou o crime de denúncia caluniosa contra um médico no mês de março deste ano. A ocorrência foi registrada na unidade policial no dia 29 de março. O caso ocorreu numa unidade de saúde de Lagarto.

De acordo com o delegado Felipe Andrade, em um plantão de trabalho, uma técnica de enfermagem informou que o médico teria se desentendido com ela. “E chamando de ‘inconpetente’, pegando seus punhos fortemente, chacoalhando. Razão pela qual ela ficou bastante abalada”, narrou.

Diante do fato, foi instaurado um inquérito policial, conforme explicou o delegado. “Para investigar a possível prática criminosa, o médico e uma testemunha que estava presente no momento da discussão foram ouvidos no decorrer da apuração policial”, acrescentou.

Segundo Felipe Andrade, os depoimentos do médico e da testemunha apontaram para a prática de denúncia caluniosa por parte da técnica de enfermagem. “Os elementos comprovaram que o médico não praticou crime e apenas se defendeu diante dos questionamentos da técnica de enfermagem”, revelou.

Assim, o delegado esclareceu que os elementos informativos – relatório de ocorrência envolvendo o médico no hospital, defesa do médico e oitiva da testemunha – estão em sintonia de que o médico não praticou crime. “Na verdade, foi vítima de uma denunciação caluniosa”, informou o policial civil.

Diante do fato, a técnica de enfermagem foi indiciada pelo crime de denunciação caluniosa. “A gente alerta à população para que registre o que é verdadeiro, para que não responda pelo crime de denunciação caluniosa, o qual a técnica em enfermagem irá responder por dar um ensejo ao inquérito policial contra um terceiro inocente”, alertou.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações através de denúncias repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP