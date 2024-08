POLÍCIA CIVIL INDICIA UM EMPRESÁRIO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PREJUÍZO DE R$ 10 MIL NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

A Delegacia Regional de Propriá indiciou nesta quinta-feira (22) um empresário pelo crime de apropriação indébita qualificada no exercício da profissão. A pena do crime pode chegar a cinco anos de prisão.

Segundo informações policiais, o investigado ofereceu serviços de maneira promocional à vítima, dizendo que lhe prestaria um pacote de serviços agropecuários com máquinas agrícolas plantadeiras no valor de RS 10 mil.

A vítima efetuou o pagamento desde fevereiro deste ano, mas o serviço não foi prestado e nem restituído o valor, estando o investigado na posse do dinheiro da vítima de forma ilícita há mais de seis meses, incidindo o investigado no crime de apropriação indébita qualificada em razão de ofício ou profissão com pena máxima que pode chegar a cinco anos de prisão.

No curso das investigações, o investigado foi identificado e o procedimento policial será enviado à Justiça para a instauração do devido processo legal.

Com informações da SSP