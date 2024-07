POLÍCIA CIVIL INDICIA UM FUNCIONÁRIO DE AGÊNCIA BANCÁRIA POR FURTO QUALIFICADO EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

A Polícia Civil indiciou nesta sexta-feira (12), o funcionário de uma agência bancária por furto qualificado mediante fraude no município de Canindé de São Francisco.

A PC informou que as vítimas do golpe recebiam a concessão de benefícios e iam até a agência receber esses valores, sendo conduzidas diretamente ao caixa, pois não possuíam o cartão eletrônico. A partir daí, eram atendidas pelo suspeito, que se apossava de parte da quantia a ser paga.

Ainda segundo a PC, os levantamentos mostraram que, após consulta a respeito dos valores a receber, as vítimas percebiam que, além do valor do benefício mensal, este recebido corretamente no banco, a transação também contemplava o valor dos benefícios retroativos, descontados em favor do então bancário.

Após várias queixas de que estes valores não chegavam aos proprietários do dinheiro e a contestação do banco, a Delegacia de Canindé de São Francisco apurou os fatos, confirmando o crime de furto. Foi identificado o repasse feito pelo suspeito em benefício próprio, o qual devolveu a quantia levantada e acabou sendo demitido da instituição.

A Polícia Civil reitera a importância da população denunciar crimes financeiros também através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP