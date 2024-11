Polícia Civil inicia devolução de celulares recuperados no Pré-Caju 2024 em Aracaju

O primeiro lote de celulares recuperados durante o Pré-Caju 2024 será entregue na próxima terça-feira, 19 de novembro, às 9h, na Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Detur), na Orla de Atalaia. Os proprietários que terão os aparelhos ressarcidos na data estão sendo contactados a partir desta quinta-feira, 14, por ligação telefônica para contatos informados no boletim de ocorrência ou ainda por intimação formal. A data de devolução foi estabelecida pela Delegacia-Geral da Polícia Civil de Sergipe.

Para a retirada do celular, é obrigatório que o proprietário apresente um documento de identificação e uma cópia do boletim de ocorrência. Caso disponível, a nota fiscal ou a caixa do aparelho também podem facilitar o processo de identificação.

A Detur informou ainda que outros celulares recuperados serão entregues posteriormente, em um segundo lote, após passarem por procedimentos de identificação para garantir a devolução aos respectivos donos.

A operação de catalogação e devolução dos celulares recuperados durante o Pré-Caju 2024 conta com o apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), que montou uma força-tarefa para agilizar o processo de verificação e entrega dos aparelhos.

