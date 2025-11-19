POLÍCIA INSTAURA INQUÉRITO PARA INVESTIGAR ABANDONO DE DUAS CRIANÇAS DE 8 E 10 ANOS EM PORTO DA FOLHA

A Delegacia de Polícia Civil de Porto da Folha instaurou um inquérito policial para apurar o crime de abandono de incapaz após receber denúncias anônimas de que dois irmãos, com idades estimadas entre oito e dez anos, estariam andando pelo centro do município em situação de vulnerabilidade extrema. Segundo os relatos, os meninos apresentavam sinais de desnutrição e vinham cometendo furtos de alimentos em pequenos comércios para suprir necessidades básicas.

Diante das informações, a equipe policial iniciou as diligências investigativas para identificar a mãe e demais responsáveis legais pelas crianças. A Delegacia também encaminhará ofícios aos órgãos da rede de proteção a fim de garantir que os assistencialismos necessários sejam imediatamente providenciados.

Caso seja confirmada a conduta negligente, os responsáveis poderão ser indiciados por abandono de incapaz e outros crimes correlatos, como maus-tratos, pela exposição das crianças — sob sua guarda e vigilância — a situações de risco, incluindo privações de refeições e cuidados essenciais. As penas podem ultrapassar quatro anos de reclusão.

A Polícia Civil reforça que informações sobre casos semelhantes podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do comunicante é garantido.

Com informações da SSP