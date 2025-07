PC INVESTIGA RIFA NÃO AUTORIZADA COM SUPOSTOS PRÊMIOS QUE ULTRAPASSAM R$ 20 MILHÕES EM PORTO DA FOLHA

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da delegacia de Porto da Folha, instaurou inquérito policial para investigar uma rifa não autorizada que promete distribuir prêmios milionários, incluindo uma fazenda de 350 hectares, um pivô de 75 hectares, veículos de luxo e tratores. Os supostos prêmios, segundo os organizadores, somam mais de R$ 20 milhões.

De acordo com as investigações, a rifa começou a ser comercializada no início de 2025, com bilhetes ao preço de R$ 10,00, e já teve suas datas de sorteio prorrogadas diversas vezes. Até o momento, não há qualquer autorização dos órgãos competentes para a realização do sorteio, o que caracteriza indícios de crime de loteria não autorizada.

Além disso, a delegacia de Porto da Folha também apura possíveis crimes de propaganda enganosa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. A investigação aponta que alguns dos automóveis anunciados como prêmios, incluindo um Audi Q3 e um Fiat Strada estão alienados a instituições financeiras e pertencem a empresas que não possuem vínculo com os organizadores da rifa.

A Polícia Civil alerta a população sobre os riscos de prejuízos financeiros decorrentes da participação na rifa investigada. Informações que possam auxiliar nas apurações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, através do telefone 181, com garantia de sigilo para o comunicante.

Fonte SSP