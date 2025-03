Polícia civil investiga suspeita de maus-tratos a gato em Aracaju

Imagens de câmeras do elevado já foram analisadas e Depama busca por testemunhas

A Delegacia Especial de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) está investigando um suposto caso de maus-tratos contra um gato, que teria sido arremessado do elevado que corta as avenidas Francisco Porto e Hermes Fontes, em Aracaju. Imagens de câmeras de segurança já foram analisadas, porém ainda não há definição sobre crime praticado contra o animal. A Depama está em busca de testemunhas, visando a elucidação do fato, que ocorreu na tarde do dia 18 de fevereiro.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, um homem que transitava pela região viu o momento em que o gato caiu do elevado. “Supostamente, o animal teria sido arremessado de um veículo que passava pelo elevado da avenida Francisco Porto, mas ainda não temos essa confirmação”, contextualizou.

Ainda no local do fato, uma outra pessoa que trafegava pela avenida Hermes Fontes, parou o veículo, retirou o animal da pista e o colocou na calçada. “Esta pessoa não foi identificada e não procurou a Polícia Civil, mas pedimos que ela procure a Depama para narrar os fatos, o que pode contribuir com a apuração policial”, relatou Flávio Albuquerque.

Posteriormente, o animal foi recolhido do local e levado para atendimento médico. “O gato precisou passar por uma cirurgia e está se recuperando bem, sendo cuidado por um tutor temporário”, informou o delegado, que acrescentou que as pessoas que passaram pelo animal após o fato não estão sendo investigadas.

O caso segue sendo apurado pela Depama, que colheu imagens de câmeras de segurança instaladas no elevado. “Foram colhidas imagens das câmeras da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTT) e do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), porém elas não são conclusivas sobre o ato”, revelou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a elucidação do caso sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido, e as informações podem contribuir com a elucidação do caso e eventual responsabilização penal, caso seja verificado crime de maus-tratos.

Fonte e foto SSP