Polícia Civil localiza e recupera aparelho celular em Neópolis

A Polícia Civil recuperou na manhã desta sexta-feira, 22, um aparelho celular que havia sido furtado no ano de 2022. O aparelho foi localizado e recuperado no município de Neópolis.

Segundo informações policiais, a dona do aparelho compareceu à Delegacia Regional de Neópolis, informando que um aparelho celular, de modelo Iphone, que havia sido furtado no ano de 2022, estava dando localização no município de Neópolis, mais precisamente na Avenida Getúlio Vargas.

Assim, a equipe de investigação da Delegacia Regional deslocou-se até o ponto em que provavelmente o aparelho estaria, ao fazer levantamentos no local, conversando com algumas pessoas chegou-se à localização do aparelho celular, que estava em uma das casas da redondezas.

A localização do aparelho abrangia uma área que correspondia a quatro casas, e numa delas a moradora informou que o aparelho lá estava e prontamente entregou-o aos policiais civis, sendo o aparelho levado à delegacia de polícia e devolvido à sua proprietária.

Foi lavrado o procedimento policial para responsabilizar criminalmente o receptador do smartphone recuperado.