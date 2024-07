Polícia Civil localiza foragido da Justiça sergipana no estado do Paraná

Nesta quarta-feira, 17, a Polícia Civil, através da Delegacia de Boquim, localizou um foragido da Justiça sergipana no estado do Paraná. O homem foi detido com apoio da polícia paranaense.

De acordo com o delegado Josenildo Barreto, responsável pelo caso, depois de conversas envolvendo as entidades policiais dos dois estados, foi possível localizar o foragido. A partir daí, uma operação local foi montada e resultou na prisão do suspeito, que já passou por audiência de custódia e está à disposição da Justiça.

O delegado reafirmou a importância da comunicação entre as Polícias Civil de vários estados. “Não adianta o suspeito cometer um crime e fugir para outro estado, o cerco estará fechado, ele será descoberto de qualquer forma, as forças policiais são integradas.”

A Polícia Civil reafirma a importância da população denunciar crimes através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do(a) denunciante é garantido.

Fonte SSP