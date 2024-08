PC LOCALIZA INVESTIGADO POR ROUBOS DE MOTOCICLETAS EM ITABAIANA; SUSPEITO MORRE EM TROCA DE TIROS

Na manhã desta sexta-feira, 23, foi localizado pela Delegacia Regional de Itabaiana um investigado pela prática de roubos de motocicletas no município itabaianense. De acordo com levantamentos policiais, o homem é suspeito de envolvimento em roubos de motos ocorridos na cidade serrana.

Depois de um período sem registros de ocorrência de roubos de motocicletas na cidade de Itabaiana, as equipes policiais observaram o aumento da prática de alguns destes atos nas últimas semanas, sendo imediatamente adotadas diligências investigativas para elucidação da autoria dos crimes.

Após investigações, o suspeito foi devidamente identificado e todos os fatos registrados em relatório, que subsidiou o encaminhamento ao Poder Judiciário de representação pela decretação de prisão preventiva.

Na data de hoje, os policiais saíram em diligência para cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça e, chegando ao local, o suspeito reagiu à abordagem policial. Em meio à ação, o homem acabou atingido, e foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre outros crimes patrimoniais na cidade de Itabaiana sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante será preservado.

Fonte SSP