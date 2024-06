PC mantém funcionamento plantonista da Delegacia de Turismo no Arraiá do Povo

Em continuidade ao planejamento operacional da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para o Arraiá do Povo, a Delegacia de Turismo (Detur), da Polícia Civil, continuou funcionando em regime plantonista nessa terça-feira, 4. A unidade policial está localizada ao lado do tradicional evento junino, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia.

As equipes do plantão da Detur são compostas por delegados, agentes e escrivães, estando de prontidão para o registro e investigação de eventuais ocorrências registradas no Arraiá do Povo e também no entorno do evento. O funcionamento plantonista acontece entre às 19h e às 3h, estando a Detur aberta durante a madrugada.

Resultado

Como resultado do planejamento da SSP, o primeiro fim de semana do Arraiá do Povo foi considerado tranquilo, já que os primeiros dias do evento transcorreram sem ocorrências graves. A maioria dos registros feitos na unidade plantonista Detur foram referentes a perda de documentos e furtos.

Ainda durante o plantão da Detur, apenas duas ocorrências foram conduzidas pela Polícia Militar à unidade plantonista da Polícia Civil. Um dos casos foi referente a ameaça. Já a outra ocorrência envolveu ameaça e vias de fato.

Fonte e foto SSP